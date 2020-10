Diputado Silber (DC)y abstención en la acusación constitucional a Jaime Mañalich: “Es una acusación que no compartimos desde el día uno”

Gabriel Silber, diputado de la Democracia Cristiana (DC), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se refirió al rechazo a la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Hay que recordar que el político fue uno de los siete parlamentarios que se abstuvo de votar.

“Creo que quienes nos hemos abstenido, había que tener el coraje para enfrentar las presiones de nuestro mundo. Es una acusación que no compartimos desde el día uno“, expresó.

“Yo puedo estar en las antípodas de las políticas públicas del ex ministro Mañalich, pero otra cosa es sentir que no cumplió la constitución. Destituirlo es una muerte cívica“, complementó el legislador, quien también abordó el debate respecto al posible segundo retiro del 10%. “Hemos dicho que es un instrumento de última alternativa en la medida que el gobierno no se allane a alternativas de naturaleza distinta”, manifestó.

Sobre este punto, destacó lo logrado a finales de julio con la aprobación del primer extracto del 10%. “Al final del día impactó en la tasa del consumo, los chilenos se pusieron al día y fueron buenos pagadores“, cerró.