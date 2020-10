Diputado Pablo Vidal (RD): “Pase lo que pase el domingo, gane el ‘Apruebo’ o ‘Rechazo’, la violencia no va a desaparecer”

Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática (DC), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura sobre los incidentes ocurridos en las manifestaciones conmemorativas del estallido social. Hay que consignar que dos iglesias fueron atacadas y quemadas; como también se reportaron otros hechos de violencia en puntos de la Región Metropolitana.

“Fue un día de contrastes. Es importante partir señalando que la quema de iglesias y los saqueos son actos de vandalismo absolutamente inaceptables. No tengo ningún argumento para justificarlo“, sostuvo.

“Fueron personas que fueron a manifestarse pacíficamente y luego vimos los grupos reducidos de siempre; violentos que terminan dejando una imagen del día que nadie quería ver. La violencia que vimos ayer es una violencia que en nuestra sociedad existe hace muchos años, sobre todo en sectores populares, la periferia”, complementó el parlamentario, quien apeló al origen de esta última.

“Tiene que ver con una fractura social en Chile. Pase lo que pase el domingo, gane el “Apruebo” o “Rechazo”, esa violencia no va a desaparecer porque esa marginalidad no va a desaparecer de un día para otro. Esa violencia no es una que se manifiesta a favor del “Apruebo”, es la violencia que existe en la sociedad que hemos construido en la última década”, dijo.

Vidal, además, se refirió al llamado de “amistad cívica” realizado por el Servel. “Lo acojo completamente, me parece del todo necesario. La política no ha contribuido a buscar el entendimiento del acuerdo y el diálogo. Muchas veces ha contribuido más al agudizamiento de las diferencias”, manifestó.

“En esa semana los protagonistas no somos nosotros, es la ciudadanía“, cerró el diputado.