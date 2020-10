Francisco Vidal anuncia su candidatura presidencial: “Lo lanzaré después del domingo”

El vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, informó este lunes que lanzará su candidatura a la presidencia. El exvocero de Gobierno le comunicó a los parlamentarios y presidentes regionales sobre esta determinación.

“Efectivamente les dije lo siguiente: voy a competir en la presidencial“, sostuvo Vidal en conversación con La Tercera.

En esta misma línea, detalló que “dado que muchas personas me han dicho que postule a la precandidatura del PPD llamé a los parlamentarios y les dije que estaba dispuesto”.

Según explicó Francisco Vidal, “lo lanzaré después del domingo, porque no quiero confundir que la primera tarea es el Apruebo”.

“La definición del PPD la va a tomar el consejo nacional el 5 de diciembre (…) En ese consejo se va a definir el mecanimso por el cual el PPD va a definir a su precandidato presidencial. Son tres, uno a puerta cerrada que es el consejo nacional, que no me gusta. Otro que es la primaria nacional, la que me gusta a mí y otro que es por encuesta”, explicó finalmente.