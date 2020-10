Senador Coloma y presencia de alcalde Jadue en manifestación: “La pregunta es: ¿Qué tenía que hacer ahí?”

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) calificó como “deplorable y doloroso” la violencia ocurrida en el aniversario del 18 de octubre en el país, y criticó la presencia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en la manifestación de Plaza Baquedano.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “no me voy acostumbrar a la violencia, no voy a minimizar lo que pasó ayer, sino que muy por el contrario, voy a darle toda la gravedad del caso. Creo que esta es la forma exacta en que Chile no puede funcionar, creo que existen grupos violentistas que siguen pensado que la forma de expresarse políticamente es a través de a violencia”.

“Encuentro muy grave, además, que en un plebiscito futuro (los) que se han definido por la opción ‘Apruebo’ hayan estado presente. En dichos actos, no tengo ninguna prueba que haya sido en estado en actos vandálicos, pero sí con su presencia de alguna manera, activando y ayudado ese tipo de acciones, que a mi juicio son muy contrarias a lo que el país necesita“, sostuvo.

En ese sentido, dijo que se refiere “en específico, en concreto y derechamente al alcalde Daniel Jadue. La pregunta es: ¿Qué tenía que hacer ahí?”.

“Con su presencia quiere darle de alguna manera, darle bendición, o el vamos a a una acción que es completamente contraria al entendimiento, que en teoría, debería buscar un tipo de acuerdo que el próximo plebiscito va a generar”, argumentó Coloma.

“Es ahí donde uno dice, ‘bueno si estas misma personas que no condenan a violencia, aparecen siendo parte de acciones que sí lo son, quiere decir que aquí hay opciones que han ido asumiendo un rol equivocado’, y creo que lo bueno es decirlo. Lo peor es callarlo, hacerse el leso y decir que todo esta bien, porque no está todo bien, está mal“, señaló.

Cabe mencionar que Jadue participó de la manifestación, pero en un momento intentaron agredirlo, por lo que tuvo que salir del lugar. “Fui a #PlazaDeLaDignidad como tantas veces. Estuve una hora allí. Cuando salí un par de personas consideraron que yo no debía estar. Trataron de agredirnos, pero no caímos en la provocación”, señaló ayer.

Además, indicó que iniciará acciones legales contra los responsables. “Identificamos a una de las personas que intentó agredirnos, fue él quien señaló que era de @fondapermanent cuestión que es falsa y da cuenta de algo concertado. Conozco el compromiso de Fonda Permanente con las transformaciones que Chile necesita”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.