Vidal (RD) condenó “funa” a alcalde Jadue (PC) y elogió actitud presidencial en conmemoración del 18-O

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, participó en las manifestaciones de la conmemoración del estallido social. Sin embargo, luego de unos minutos, se retiró del lugar debido a que unos individuos lo amedrentaron e intentaron agredir. Horas después, regresó al sector de Plaza Baquedano.

Pablo Vidal, diputado de Revolución Demócratica (RD), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y tal como lo hizo su par Giorgio Jackson, lamentó lo ocurrido con el edil. “Considero que es inaceptable que, en una democracia, las personas no podamos tener el derecho a movernos libremente donde queramos“, dijo.

El parlamentario, además, destacó la actitud del Presidente Sebastián Piñera durante toda la jornada del 18-O, sobre todo después de desistir de realizar un discurso con motivo del ’18-O’. “No soy quien para darle consejos al Presidente de la República, pero creo que este fin de semana me pareció prudente de su parte no hacer balances. Me pareció súper razonable, el actuar del gobierno y las policías fue adecuado“, cerró.