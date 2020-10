Senador Carlos Montes (PS) y conmemoración del ’18-O’: “Los hechos de violencia son absolutamente repudiables”

Carlos Montes, senador del Partido Socialista (PS), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la conmemoración del primer año del estallido social y los hechos que, de alguna manera, empañaron los actos pacíficos que se llevaron a cabo en la primera hora del domingo 18 de octubre.

“Hay que reflexionar sobre lo ocurrido el 18-O, que una gran cantidad de ciudadanos en el país expresaron que lo que ocurrió hace un año sigue vivo. Hay que sopesarlo, los chilenos quieren cambios, una parte de la sociedad chilena quiere cambios“, dijo.

“Los hechos de violencia son absolutamente repudiables y algunos de ellos, como ataques a las comisarías e iglesias, el Ministerio del Interior debe investigar quienes fueron los que estaban ahí. Me parece que lo que ocurrió con las dos iglesias me cuesta imaginarlo como un hecho espontáneo. Destruir instituciones, incendiar iglesias o locales; eso es inaceptable en democracia”, complementó el parlamentario, quien espera que la violencia no afecte el desarrollo del Plebiscito Constitucional.

“Los hechos de violencia no van a afectar el Plebiscito del domingo. Lo que más afecta es el después, no me cabe la menor duda que ganará el Apruebo y la Convención Constitucional; después viene un proceso constituyente y tiene que haber un clima para conversar las nuevas bases, un nuevo pacto social”, dijo.

Montes, además, destacó el rol de la ciudadanía en la gestión del proceso constituyente y la actitud sobria del Presidente Piñera. “Este proceso constituyente nació de una revuelta popular, del sentimiento de los ciudadanos que por distintas cosas se acumularon. El Presidente debe tener una actitud constructiva y no querer condicionar el proceso, debe haber mucha sobriedad“, cerró.