Alcalde Joaquín Lavín (UDI) casi se perdió el Plebiscito Constitucional: “Me preocupé un poquito”

Un problema de salud casi dejó fuera del Plebiscito Constitucional al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. El jefe comunal reveló que a inicios de semana estuvo dos días internado en una clínica por causa de una infección intestinal que le “echó a perder” el cumpleaños (23 de octubre).

“Me empecé a sentir mal el día lunes. Me hicieron el PCR, pero fue negativo“, sostuvo el edil, quien pensó en un principio que se trataba de un posible contagio de coronavirus. “Me preocupé un poquito porque pensé que capaz que tuviera que estar 14 días en cuarentena y no fuera a votar, pero resultó que no”, complementó.

Respecto al proceso en sí, el ex ministro valoró la participación de la ciudadanía. “Chile necesita entrar a una etapa nueva y el símbolo del inicio de esta etapa nueva es hoy día con el triunfo del Apruebo. Nos vamos a poder poner de acuerdo y vamos a generar los consensos”, dijo en diálogo con CNN Chile.