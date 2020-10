Jadue tras el Plebiscito: Dice que esta es la “última oportunidad” de unir a la centroizquierda y está disponible a una primaria con Beatriz Sánchez

Acompañado de la excandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) hizo un balance tras la jornada plebiscitaria que le dio el triunfo al Apruebo a una Nueva Constitución.

“Les quiero hacer un homenaje a todos aquellos que sufrieron pérdidas y lesiones oculares, a todos aquellos que todavía están presos y en un año la justicia no ha cerrado los procesos, le quiero hacer un homenaje a todos quienes no pudieron llegar a este Plebiscito que debió haber sido hace 30 años cuando una parte importante de este país pensaba que no se podía salir de la dictadura con la Constitución de la dictadura y el modelo de la dictadura. En ese tiempo, una mayoría social y política definió un camino distinto, hoy día esa mayoría social y política ha dado un vuelco tremendo y ha dicho con toda contundencia que este modelo no da para más”, dijo el edil de Recoleta.

“La señal que nos ha mandado y esperamos estar a la altura es la unidad de todos aquellos que quieren transformar este país”, dijo el precandidato presidencial.

“Esta visita notable, este encuentro notable, es la primera señal de que esa unidad capaz de transformar este país empieza a construirse asumiendo con mucha humildad pero mucha voluntad real lo que este desafío y este resultado de hoy significa”, agregó.

Consultado por si habría una lista única de centroizquierda para las siguientes elecciones, Jadue dijo que “es algo que está pendiente. La unidad tiene que ser real. La unidad se construye con respeto, con acciones concretas. No puede haber unidad cuando algunos solo quieren nuestros votos y no nos quieren a nosotros”.

“Efectivamente, si vamos a construir la unidad va a ser en términos de igualdad de condiciones y con una voluntad real de cambio. Lo único que tenemos claro hoy día es que esta es la última oportunidad para no volver a defraudar a nuestro pueblo”, aseveró.

Respecto a cómo lograr la unidad con partidos de la ex Nueva Mayoría, dijo que “la centroizquierda está mucho más unida que la derecha. Toda la centroizquierda, más allá de las diferencias legítimas, ha salido a votar por el Apruebo junto a muchos otros que incluso no se identifican como de centroizquierda. Usted mira la derecha y unos salieron a votar Rechazo, otros a votar Apruebo y otros se quedaron en la casa porque estaban tan deprimidos porque sabían que iban a perder, que ni siquiera salieron a votar”.

Consultado si estaría dispuesto a ir a una primaria con Beatriz Sánchez, dijo que “sería formidable una primaria lo más amplia posible. Beatriz es una candidata notable, ya ha demostrado las capacidades que tiene y lo que la ciudadanía decida lo vamos a asumir”.