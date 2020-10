Maite Orsini aislada con COVID-19: “El virus duele en el cuerpo, pero no haber podido votar duele en el alma”

La diputada Maite Orsini dio positivo por coronavirus esta semana, por lo que debió guardar cuarentena y se perdió la oportunidad de votar en el Plebiscito Constitucional.

Su caso fue polémico porque días previos estuvo realizando campaña junto a Beatriz Sánchez y la diputada Karol Cariola.

Sin embargo, pese a no poder votar, envió un mensaje en Twitter destacando la gran participación ciudadana en el Plebiscito.

“Llevo años soñando con este día. El virus duele en el cuerpo, pero no haber podido votar duele en el alma. No se imaginan cuanto! Pero esos dos dolores no son nada comparado con la alegría y esperanza que deja la enorme participación de hoy. Vamos a cambiar Chile!”, escribió.