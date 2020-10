Plebiscito Constitucional: José Antonio Kast llamó a votar “Rechazo” pese a la prohibición de propaganda

Información de Isidora Bello

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, acudió durante la mañana de este domingo al Colegio Sagrados Corazones de La Reina y participó en el Plebiscito Constitucional.

A la salida del establecimiento, el ex candidato presidencial llamó a sus simpatizantes a que vayan a votar por la opción “Rechazo”. “Les quiero agradecer a todos los que han sido parte de este proceso. Invitamos a todos a levantarse para ir a votar. En el caso nuestro, he dicho que no nos puede detener el miedo a la pandemia ni el miedo a la violencia que vimos en días anteriores. Chile nos necesita a todos, nuestra patria requiere de la voluntad y el coraje de todos. Jóvenes, adultos y adultos mayores, que vayan por Chile a votar ‘Rechazo’“, sostuvo.

Sin embargo, el jefe de la coalición de extrema derecha incurrió en una seria infracción. ¿Cuál? Por ley, está estrictamente prohibido hacer propaganda alusiva a alguna de las alternativas durante la votación.

De hecho, se ha recalcado en múltiples oportunidades a no acudir con mascarillas, poleras u objetos que demuestren preferencia por algunas de las opciones.