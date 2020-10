Ricardo Lagos Weber: “Esta es la hora de abordar una nueva Constitución”

Durante este domingo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) acudió hasta las dependencias de la Escuela Básica Blas Cuevas, ubicada a los pies del Cerro Cordillera de Valparaíso, para ejercer su derecho a voto en el Plebiscito constitucional, destacando la alta participación ciudadana.

El parlamentario afirmó tras sufragar que “yo creo que van a votar muchos chilenos y chilenas hoy día, vamos a legitimar este proceso y va a comenzar una etapa nueva”.

“Me parece que hay que tomarlo así, con alegría; yo intuyo lo que va a ocurrir (con el resultado), pero echémosle para adelante (sic) con ganas. Pasaron 32 años del último plebiscito importante que hubo en Chile, a los temas les llega su hora, y creo que esta es la hora de abordar una nueva constitución. Hagámoslo bien, con tranquilidad, institucionalicemos esto, aislemos la violencia, pero no nos dejemos llevar por eso, acá el tema de fondo es otro”, agregó.

Respecto a la alta participación, Lagos Weber destacó la vocación cívica de los chilenos que ya fueron a votar y participarán del proceso, valorando los esfuerzos realizados en cada local para mantener la seguridad en términos sanitarios.

Además, resaltó que “en lo sanitario ha estado impecable: en la entrada se ve a un joven con gel y mascarilla; no alcancé a llegar a la escalera y te indican a qué mesa vas, el encargado me dijo tercer piso, y al subir te dan alcohol gel, están delimitadas las distancias con unas pegatinas en el suelo, o sea, está bien organizado, y como aún no se concentra una aglomeración gigantesca, está todo a escala humana, todo impecable”.