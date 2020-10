Senador Insulza y participación ciudadana en Plebiscito: “Si superamos el 50% estaríamos superando las expectativas”

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, comentó lo que ha sido el proceso del Plebiscito Constitucional 2020, donde los chilenos decidirán si quieren una nueva Carta Magna para nuestro país.

En conversación con Agricultura, el parlamentario aseguró que “la impresión es que ha votado mucha más gente que en las Presidenciales y la juventud está haciendo la diferencia”.

“Si superamos el 50 por ciento, la mitad más uno, ya estaríamos por encima de las expectativas. Algunos optimistas, dicen que podríamos llegar al 60% o 70% y sería un gran logro”, agregó.

Respecto al discurso que prepara el Presidente de la República, Sebastián Piñera, Insulza expresó que “espero que el Presidente debe terminar su Gobierno y no debe pensar que encabezará un proceso que no inició. No corresponde que se atribuya esto”.

“Hubo gente de los partidos de Gobierno que anunciaron que dijeron que iban por el apruebo, pero esto aparece mucho más por la Oposición y decir aquí estoy yo y que dicen eso”, cerró.