Presidente Piñera afirmó no sentirse sorprendido con el resultado del Plebiscito

El Presidente Sebastián Piñera realizó varias entrevistas para los canales de televisión chilenos, oportunidad en que se refirió al Plebiscito del domingo, abordando el escenario político que se abre con el triunfo del “Apruebo” y la “Convención Constitucional”.

En conversación con Canal 13, el Mandatario resaltó que “en democracia hay que respetar las decisiones que toma la gente” y agregó que “para mí no fue una sorpresa el resultado del Apruebo o Rechazo”.

Además planteó los principios que debe contener la nueva constitución tales como “el valor de la familia, el valor de la vida y la dignidad de la vida”.

“Llevamos 20 años o más, discutiendo sobre la Constitución. Necesitamos una Constitución que nos dé ese horizonte, esa mirada larga”, agregó.

En tanto, el Jefe de Estado no quiso revelar cuál fue su voto en el Plebiscito, señalando que “mi mujer me pregunta todas las noches y a ella no le he contestado”, calificándolo como “secreto de alcoba”.

También recordó que “si algún ministro quiere postular a constituyente, tiene que renunciar en noviembre”. Asimismo aprovechó de criticar a los partidos de oposición, enfatizando que han “sido muy obstruccionista. Espero que cambie y que el Plebiscito sea una lección para todos”.

Por otra parte, en entrevista con CHV Noticias reafirmó que el resultado del proceso del domingo no le sorprendió. “Lo que sí me sorprendió fue el alto nivel de participación, que creo que tuvimos la participación más alta desde que recuperamos la democracia”, afirmó.

“Prácticamente en todas las comunas de Chile había mucho sentimiento, una necesidad de cambio, de esperanza y se canalizó en el ‘Apruebo’”, añadió.

Por otro lado, fue consultado sobre las razones de que Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea fueran las únicas comunas con mayoría por el “Rechazo”, resaltó que “tienen una realidad muy distinta con el resto del país”.

Agencia Uno