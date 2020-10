Heraldo Muñoz (PPD) celebró victoria del “Apruebo”: “Marca un antes y un después de nuestra democracia y de una nueva generación”

La contundente victoria de “Apruebo” y “Convención Constituyente” en el Plebiscito Constitucional aún genera eco en el mundo político y así lo demostró Heraldo Muñoz, timonel del Partido Por la Democracia (PPD). “Creo que fue un día absolutamente histórico para nuestro país, marca un antes y un después de nuestro democracia y una nueva generación“, dijo en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

El ex ministro, además, hizo un parangón con la votación del 5 octubre de 1988 cuando la ciudadanía decidió ponerle fin al régimen de Augusto Pinochet. “El 25 de octubre será para la actual generación joven lo que fue el 5 de octubre del 88′ para la generación anterior. Fue un triunfo ciudadano que nació del dolor y la rabia”, sostuvo.

De todas maneras, el líder político mostró su preocupación por la ausencia del 50% del padrón electoral. “Hay que interrogarse sobre el otro 50-49% que no votó. Algunas no votaron por temor a la pandemia, otros por el voto útil, entonces hay que investigar más a fondo y responder al desapego de la gente que no fue a votar. Hay alguna gente de ese 50-49% que no votó que tiene desesperanza”, expresó.

¿Qué viene ahora post Plebiscito? Así lo detalló Muñoz. “Hay un desafío que tiene tanto la izquierda, la derecha y el centro, que es cómo participan ahora los independientes. Me parecen positivos todos los gestos de unidad, aunque la unidad opositora no basta. Necesitamos la unidad del país”, cerró.