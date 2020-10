Mariana Aylwin quiere ser constituyente y dice que se siente más Evópoli que DC

La exministra de Educación Mariana Aylwin tiene ganas de participar en la Convención Constitucional y de hacerlo como candidata independiente paras las elecciones del 11 de abril.

En entrevista con 24 Horas, la política señaló “privilegio el ir como independiente e intentaré ir como independiente. No voy a hacer una alianza con un partido que tiene muchas diferencias con lo que yo pienso”

“Me fui de la Democracia Cristiana y no voy a volver para tener un cupo en una lista. Privilegio la opción e ir como independiente y veremos que pasa”, agregó.

En esa misma línea, dijo que “me siento más identificada con Evópoli que con la DC“. “No me siento interpretada por una DC que no tiene problemas en aliarse con el PC. Yo sí tengo problemas con eso, así como también con el Partido Republicano, porque creo que no son demócratas“.