Ministro Briones expresó molestia por “descalificaciones” en debate sobre el segundo retiro del 10% de las AFP

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó su molestia por las “descalificaciones” de algunos diputados de la Comisión de Constitución, donde se aprobó en general un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Siempre que vengo al Congreso lo hago con mucho entusiasmo porque genuinamente espero que el Congreso sea un lugar de diálogo, un ambiente de posturas distintas. Ese es siempre mi anhelo. Eso supone mucho respeto y creo siempre que las formas hay que cuidarlas, en todo momento, porque es la manera de referirse con dignidad al otro“, señaló Briones.

Asimismo agregó que “cuando hablamos de dignidad, creo que es un punto que hay que tener a la vista. Yo presidente quiero decirle con mucha sinceridad que veo con preocupación que en esta comisión se levantan todo tipo de adjetivos calificativos de las personas, lo cual no es otra cosa que tratar de forma indigna a quien tiene al frente. No hay cosa más indigna en la conversación que las descalificaciones personales”.

“Simplemente quiero señalar aquello, que quede constancia. Acá hay diputados que se permiten decir, sin ningún sustento, por cierto, que he mentido. Yo le pediría al diputado (René) Saffirio que, por favor, sigo esperando las referencias donde yo alguna vez, según él, habría señalado que el primer retiro iba a tener consecuencias catastróficas en la economía. Lo sigo esperando“, continuó.

“Entonces me parece que es muy rico cuando uno tiene posturas distintas con argumentos. Pero, por favor, hablemos con argumentos y no con descalificaciones, es lo único que yo les pido. Creo que es lo que mantiene vivo el debate democrático”, apuntó el secretario de Estado.

Cabe recordar que durante el debate en la instancia, la diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, expresó: “El ministro de Hacienda, el señor Briones, me tiene podrida. Me tiene chata. Creo que el nivel de crueldad, de insensibilidad, de provocación al dolor de las personas, el nivel de burla del ministro, realmente me asombra”.

En tanto, el diputado socialista Marcos Ilabaca dijo: “El ministro acaba de decir que el día domingo lo que se manifestó fue un descontento hacia los políticos y el Congreso, deslindando absolutamente la responsabilidad propia, del Gobierno. El pueblo de Chile le pegó un tremendo portazo a la institucionalidad política del país. Y eso ha sido gracias también a las declaraciones permanentes de este ministro de Hacienda al cual, hoy día, no le tengo ningún nivel de credibilidad”.

A su vez, el parlamentario Marcelo Díaz sostuvo: “Me parece inaceptable el chantaje de la ministra del Trabajo (María José Zaldívar) que dice que si se hace el segundo retiro no hay reforma de pensiones. Afortunadamente el mandato ciudadano es tan grande, que aunque este Gobierno no haga la reforma a las pensiones, el próximo Gobierno va a tener la obligación de hacerlo”.

Agencia Uno