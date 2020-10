Pamela Jiles adelanta que segundo retiro se aprobaría fácilmente en comisión: “Diputado muy de derecha me señala que no irá a votar”

“Nietit@s: Hoy será un gran día, tal como les prometí”. La diputada Pamela Jiles tiene confianza en la sesión de hoy de la comisión de Constitución, que votará en general tres proyectos refundidos sobre el segundo retiro del 10% desde las AFP.

Y según la impulsora de uno de las iniciativas, el trámite se inclinaría a su aprobación. Así lo indicó en su cuenta de Twitter, en donde adelantó que “dos diputad@s de derecha me dicen que votarán hoy A FAVOR de #SegundoRetiro y me piden reserva de sus nombres”.

“Otr@ diputad@ muy muy de derecha me señala que no irá a votar y así favorecerá el quórum para que se apruebe en general”, agregó.

“Les creo. Los han escuchado a ustedes Nietit@s”, concluyó su mensaje.

