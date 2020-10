Heraldo Muñoz lanza oficialmente su candidatura presidencial: “No soy un político tradicional”

El excanciller y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, lanzó este miércoles su precandidatura presidencial, como lo había anunciado el lunes pasado en una entrevista.

El acto se realizó en el tradicional restaurante El Hoyo, cercano al Barrio Meiggs y que perteneció a su abuelo, hasta donde llegaron militantes junto a ex y actuales parlamentarios del partido.

“Pongo mi nombre formalmente a la consideración del Partido por la Democracia para representarlo como candidato presidencial, y eventualmente para una primaria de la centroizquierda”, dijo Muñoz.

Añadió que “estoy consciente que este no es un desafío personal, sino que un reto colectivo y un camino complejo, por los tiempos que vivimos y por la lejanía de la gente de la política”.

Además, dijo que “no soy un político tradicional. Más bien, soy un académico, autor de libros, he dedicado la principal parte de mi vida al servicio para Chile, siendo embajador, habiendo sido ministro de RR.EE. Nunca he sido candidato a alcalde, ni diputado o senador; de hecho, esta es la primera elección popular en la cual compito”.