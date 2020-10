La última reacción de Renato Garín de la polémica con Giorgio Jackson: “Todos aquellos que promueven funas y amenazas pueden irse a la cresta”

El diputado Renato Garín dio una última declaración “sobre lo que ocurrió ayer”. Y según afirma, “es todo lo que diré. El resto lo sabe y lo investigará la PDI“.

¿Qué ocurrió ayer? De acuerdo al diputado, comenzaron a llegarle a amenazas a él y su familia, luego de que también lo insultaran por una transmisión de la red social Twitch, en la que participaba su par Giorgio Jackson. Así lo dejó manifiesto cuando le pidió explicaciones a quien lo habría insultado, a través de mensajes privado en Twitter.

Jackson se refirió al tema y dijo que “encuentro surreal tener que comentar esto, pero dado que @GarinDiputado insinúa que yo ‘estaba mandando’ a un estudiante que dijo “Garin CSM” en un stream, vengo obviamente a desmentirlo. Me parece muy grave que un representante amedrente de esta forma a la gente por interno, vía DM”.

Pues, lo último que publicó Garín sobre la toda la polémica fue:

“A mí también me encanta Among US y me gusta jugar con amigas y amigos en línea. Sin embargo, lo que pasó ayer NO fue un juego y NO me enojé por un chocman ni porque alguien me insultó en un live. Ayer hubo una escalada de acoso digital selectivo primero en redes y luego vía telefónica, llamando a números de mis familiares, al contestar le pintan play a un audio con insultos en mi contra, muy muy similares a los insultos proferidos en el video que circula del juego Among US entre unos jóvenes de Buin y otro Diputado”.

“Durante la tarde, el acoso pasó de las redes hacia el teléfono. Esto ocurrió decenas de veces, con llamadas hasta anoche a las 00:45am. Efectivamente hice una denuncia a la PDI aunque NO por el juego Among US sino por el acoso vía redes y telefónico”.

“Existe una persona identificada a la cual efectivamente encaré con chilenismos pues estoy absolutamente chato del clima de odio y persecuciones, funas y contrafunas que se han instalado en este país. Tampoco hice público ningún dato personal del sujeto, y aquellos que conseguí están disponibles en la web para todos”.

“Por mí, todos aquellos que promueven las funas y las amenazas se pueden ir a la cresta pues están dañando la democracia que estamos tratando de construir. Gracias por leer”.