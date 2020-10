Diputada Carvajal y acusación contra Pérez: “Cuando hay un ministro que no tiene claridad sobre sus atribuciones o no las ejerce, no merece serlo”

Por cuatro votos a favor y uno en contra, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, recomendó aprobar el libelo contra la autoridad.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la presidenta de la instancia, la diputada Loreto Carvajal (PPD), sostuvo que “los argumentos son contundentes, porque ha habido por parte de él y su defensa que se basa, incluso, es desconocer las atribuciones de la propia ley y Constitución que le establece al ministro del Interior, como garante de la seguridad interior del país, además de la seguridad pública”.

Cabe recordar que el libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos; el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales; y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado, respecto del accionar de Carabineros de Chile.

En esa línea, Carvajal dijo que “hay elementos de tal contundencia que están dados para sin lugar a dudas se apruebe esta acusación constitucional y hago un llamado al resto de la oposición que hago lo mismo”.

Además, descartó que una nueva acusación de este tipo desvirtúe el trámite, ya que afirma que esta se presentó “en virtud del mérito y los contundentes argumentos que han entregado las víctimas, que han entregado estamentos d este país; el presidente del INDH, Sergio Micco; la Defensora de la Niñez; los propios abogados de la víctimas. Es decir, aquí hay un elemento de tal contundencia, que yo en ningún caso podría decir que esta acusación no tiene mérito y que esto desvirtúa por solo ejercer una acción”.

En cuanto a la exigencia de la salida del general director de Carabineros, Mario Rozas, a cambio se desechar la acusación, como plantearon algunos diputados en un principio, Carvajal señaló que “cuando se toman medidas, esas medidas deben agotarse”. “No habría que esperar que una acusación constitucional para que eso ocurriera, no habría que esperar que un ministro de Estado sepa con certeza cuáles son sus atribuciones y las ejerza, y si en ese contexto dado los hechos implican que cambie el general director de Carabineros, que se le pida su salida, yo creo que hay que ejercerlo”.

E insistió: “Hay elementos que, sin lugar a dudas, contienen todas las pruebas suficientes para entender que el ministro Pérez incumplió su deber. “Cuando hay un ministro de Estado que no tiene claridad con respecto a sus atribuciones o, teniéndolas, no las ejerce, no merece ser ministro de Estado”, añadió.

“Yo me pregunto, si cada uno de nosotros, con demandas legítimas, hiciéramos cualquiera de estos actos, paralizáramos un país por 7 días o generáramos un entorpecimiento sobre todo en época de pandemia… creo que las acciones esperaría que fueran inmediatas de las autoridades“, sostuvo la parlamentaria.

“Yo me pregunto si todas la manifestaciones que hemos conocido, en el entendido que todas sean pacificas, las personas han tenido la ocasión de estar en La Moneda y ser atendidas sus demandas“, dio como ejemplo, por el recibimiento de los dirigentes camioneros por el Gobierno.

Dado a todo lo anterior, la diputada dijo que “mi convicción más perfunda es aprobar esta acusación constitucional, que creo que es lo va ocurrir al final del día martes cuando tengamos la discusión en la Cámara de Diputados”.