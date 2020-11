ME-O al PC y FA: “No se puede pedir el cambio y uno mismo no cambiar”

Este domingo, el ex-candidato presidencial y fundador del partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, valoró la candidatura a primarias a Gobernador por la Región Metropolitana de Claudio Orrego, durante una actividad realizada en el cerro Santa Lucía.

En la instancia, el líder del PRO afirmó que “he venido a valorar enormemente el entusiasmo de Claudio Orrego y su visión de una región más verde a escala humana”, enfatizando que el ex-intendente “es de los democratacristianos que a mí me parece tiene mayor entusiasmo, más energía”.

“Este hombre ha competido en primarias, ha ganado y ha perdido, y para mí eso es algo muy valioso. Quien tiene una aspiración, una ambición sana y se expone al voto popular en tiempos de revuelta, de crítica, y se pone a disposición de un voto, a que lo aprueben o lo rechacen, para mí tiene un valor superior”, agregó.

En la instancia, Enríquez-Ominami llamó a votar en los próximos comicios, argumentando que “esta es la primera elección de nuestra historia, al igual que la del plebiscito, en la que por primera vez en 210 años -en esta monarquía en la que vivimos- tendremos por fin en regiones una gobernadora o gobernador electo democráticamente”.

También reiteró su llamado a la unidad, enfatizando que “para que haya cambios necesitamos estar unidos en las oposiciones y decirle al pueblo frenteamplista y al pueblo comunista, que Chile pidió un cambio”.

“Claudio (Orrego) cambió, yo cambié, todos cambiamos y queremos un cambio, tenemos que cambiar todos, espero que el partido comunista y el frente amplio también cambien. No se puede pedir el cambio, pedir un voto por el cambio y uno mismo no cambiar. Llamo a que todos cambiemos, porque Chile dijo cambien por favor, cambien de actitud, avancen, y sean más innovadores”, insistió.

ME-O indicó que “ojalá que haya muchos debates en esta región y en otras, recorreremos Chile las y los progresistas, apoyando la unidad, apoyando el cambio”, subrayando que “a Claudio lo conozco hace muchos años, pero creo que casi nunca hemos estado juntos. Por eso hoy valoro –enormemente- que en este contexto de revuelta y de furia, tengamos un candidato con este proyecto de ciudad”.

“No puedo no apoyar este entusiasmo y valorarlo. En la Unidad Constituyente no solo somos un pacto electoral, tenemos que llenarlo de contenidos y lo hemos hecho antes con otras y otros candidatos. Lo haremos hoy confirmando que no es una sumatoria de votos y se trata de una respuesta para el país para los próximos años”, señaló.

Por último, el ex-parlamentario sentenció que “en este país nos falta audacia y más audacia, y lo que yo he querido hacer es, con un grano de arena, aportar con un grano de audacia a la unidad”.