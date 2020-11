Diputado Barrera criticó decisión del gobierno de descartar nuevo IFE

“Desde un principio el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha demostrado tener un desprecio por las personas”. Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Boris Barrera, respecto a las declaraciones del secretario de Estado quien señaló que no es prioridad del Gobierno una virtual nueva entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Según Briones, el IFE fue “diseñado de la mano de un momento de emergencia sanitaria extrema, en que por un lado las personas no podían trabajar y no era deseable que fueran. Hoy estamos en una fase distinta, de apertura, paso a paso”

Barrera señaló que no le sorprenden estas afirmaciones, ya que desde que se tramitó el primer proyecto, Briones insistió hasta el final en que no había recursos. Tanto así, dijo, que “rechazamos varios artículos de primer IFE para tratar de aumentar los montos y la cobertura. Finalmente pudimos aumentar la cobertura, pero no el monto. Después se dieron cuenta que en realidad era insuficiente en esos dos aspectos y lo subieron a 100 mil pesos”.

Otro de los puntos que reclamamos, agregó Barrera, fueron las condiciones de súper focalización que “hacía que ni siquiera alcanzara a llegar al total de la gente que estaba en el 40% el RSH. Por lo tanto, desde un principio el ministro ha demostrado tener un desprecio por las personas, por lo que no me llaman la atención sus declaraciones”.

Sobre los argumentos de Briones para no entregar un nuevo IFE, el diputado Barrera, señaló que el personero de gobierno “vive una realidad completamente distinta a lo que estamos viviendo en el distrito, en nuestro territorio, en las poblaciones. (…) Le quiero avisar al ministro, si no lo sabe, que la pandemia aún no termina, que los niveles de cesantía no han disminuido, que la gente todavía no sale a trabajar completamente y tiene miedo de contagiarse. Por lo tanto, en el territorio la gente exige que se entienda el ingreso familiar de emergencia”.

Frente a la supuesta falta de recursos, el diputado Barrera recordó que “como bancada tenemos un proyecto de ley que es el impuesto a los súper ricos, con el cual se podría financiar un IFE o una renta de emergencia, con una con un monto mucho mayor al que está considerado en el IFE y con una cobertura de más del doble de lo que llegó a alcanzar ese ingreso”.

Finalmente, el diputado puntualizó que “para pensar en las personas se necesita voluntad de legislar en ese sentido, de ponerle urgencia a ese proyecto de ley de impuesto a los súper ricos para poder financiar una renta básica emergencia por sobre la línea la pobreza y con una cobertura de por lo menos el 80% de las personas más vulnerables del país y por 3 meses. O sea, el ministro y representante gobierno Sebastián Piñera, demuestra una vez más el desprecio por la persona que la está pasando mal”.

Agencia Uno