Bancada PC valoró aprobación de acusación y renuncia de Víctor Pérez

La Bancada del Partido Comunista (PC) valoró la aprobación de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, y su posterior renuncia al cargo como Ministro del Interior.

“El Presidente de la República ha hecho un llamado a la unidad y acá estamos nosotros unidos contra la impunidad. Nos parece que en este Chile de hoy los parlamentarios y parlamentarias tenemos un deber y es no permitir que se cometa abuso de poder y eso quede en nada. El Gobierno abusó del poder, actuó discrecionalmente, ha apaleado y ha violado los Derechos Humanos de un grupo importante de este país de manera reiterada, mientras trata con guante de seda a quienes son afines política e ideológicamente. Eso no se puede permitir, no es sostenible“, expresó la jefa de bancada, Camila Vallejo.

La parlamentaria además agregó “lo que estamos haciendo con esta Acusación Constitucional es establecer las responsabilidades políticas y jurídicas ante el abuso de poder justamente para que éstos no queden impunes y esperamos que el Senado continúe en esta misma línea que hemos trabajado en conjunto como oposición”.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, quien fue firmante en la acusación constitucional, señaló que la continuidad de Pérez en el gabinete habría sido insostenible.

“La continuidad de Víctor Pérez como Ministro del Interior era absolutamente insostenible después de la aprobación en la Cámara de la acusación constitucional en su contra que contemplaba los fundamentos más rigurosos y contundentes que yo he visto en el último tiempo en una acusación constitucional y ésta indudablemente, iba a ser aprobada en el Senado en su calidad de jurado”, sostuvo.

Para Hertz, es imprescindible que el Gobierno de Sebastián Piñera contemple cambios profundos en la conducción y reestructuración, por ejemplo, de toda la institución de Carabineros.

“Se hace necesario e imprescindible que el gobierno de Sebastián Piñera no siga hacia la deriva autoritaria en la que derechamente va. Hoy es necesaria no solo una modernización de Carabineros como se dice, sino que una reestructuración total a la institución de carabineros que sigue siendo una institución militarizada y a establecer con claridad y firmeza la subordinación total de la fuerza policial al poder civil”, indicó.

Por último, la diputada exigió que cesen las violaciones a los derechos humanos y el aval de esto por parte del Ejecutivo.

“Es necesario que en este país se paren las violaciones generalizadas, sistemáticas que se han estado cometiendo contra los ciudadanos por parte principalmente de las fuerzas policiales y con el aval de los sucesivos ministros del interior del Presidente Piñera. De una vez por todas terminemos con estas violaciones, graves, masivas que constituyen crímenes internacionales a la luz del derecho internacional y es lo que han señalado destacados organismos como Amnistía Internacional, entre otros”, concluyó.

Agencia Uno