Bancada PPD critica rechazo del Gobierno a nuevo Ingreso Familiar de Emergencia

La bancada de diputados del PPD calificó como “indolente” la decisión del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de cerrarle la puerta a la entrega de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los grupos familiares que se han visto mayormente afectados producto de la pandemia; y llamó al Gobierno a reconsiderar en los próximos días esta postura.

“Parece que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está enclaustrado en una burbuja que le impide ver la realidad la social y económica que vive las familias de este país. Se niegan a renovar los pocos apoyos económicos a las personas como el Ingreso Familiar de Emergencia y se niegan además al segundo retiro del 10%. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cuál es la alternativa de apoyo y transferencia de recursos para las familias de clase media y sectores vulnerables, en medio de una pandemia que se ha extendido y ha generado nocivos efectos en la economía familiar?”, afirmó el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.

El parlamentario indicó que “hablamos de un Gobierno inoperante, indolente, que no presenta alternativas y tampoco es capaz de extender las actuales políticas públicas que se están implementando en esta materia. Le pediría al ministro Briones, a la ministra Rubilar y al ministro Monckeberg que salgan de su burbuja, que vean la realidad social del país, que extiendan el IFE y también se abran a la posibilidad de apoyar el segundo retiro de fondos de AFP”.

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, sostuvo que “es incomprensible la decisión del Ministro de Hacienda, del gobierno, y esto demuestra claramente por qué sigue avanzando el segundo retiro del 10%. El Gobierno no solamente llega tarde, sino que no llega”.

“Pedimos al ministro Briones, al Gobierno, que recapacite y vea la realidad independiente de las cifras que se han conocido, porque la reactivación económica no es de un día para otro, así es que pedimos rectificar el rumbo una vez más”, declaró el diputado Jiménez.

Asimismo, la diputada Carolina Marzán, indicó que “los efectos que ha generado la pandemia trascienden la salud de las personas y ataca lo más cotidiano, los bolsillos de cada chileno y chilena. Hemos sido testigos de que las ayudas propuestas por el gobierno han sido desde el principio insuficientes, y cerrar la puerta a nuevas ayudas es sin duda, una bofetada a quienes hoy lo necesitan”. afirmó

“La reactivación de la economía sobre la base del avance de las fases y el Plan Paso a Paso no son garantía de bienestar. El retiro del 10% tuvo positivos efectos en todos los planos, pero ello no surgió del Ejecutivo, pues han optado por una lógica de goteo que se evapora en el proceso. Si bien alivia a ciertos beneficiarios, hemos visto que muchos se han quedado sin estas ayudas, sin respuesta, sin acceso, sin trabajo y sin comida. El país que queremos debe estar preparado y no cerrar las puertas antes de terminar la casa, pues en la medida que no haya certidumbre, hay intranquilidad instalada“, manifestó Marzán.

Finalmente, el diputado Ricardo Celis señaló que “el ministro de Hacienda y el Gobierno no nos dejan otro camino que es apoyar el retiro anticipado por segunda vez de sus fondos previsionales; con una conducta indolente en lo sanitario y en la economía familiar”.