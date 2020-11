El mensaje de José Antonio Kast tras renuncia de Pérez: “Hoy se escribe uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia política”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la renuncia de Víctor Pérez al Ministerio del Interior, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra.

En este sentido, Kast aseveró en su cuenta de Twitter que “hoy se escribe uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia política reciente y la renuncia de Víctor Pérez, al contrario, demuestra la dignidad y la responsabilidad con la que este noble servidor público enfrentó este proceso. Gracias, Víctor“.

Asimismo, en otro mensaje José Antonio Kast declaró que “aunque sea tarde y el daño ya este hecho, espero que la derecha entienda que no existe la izquierda moderada y que la era de los consensos se acabó”.

“La unidad de nuestro sector es el único camino para salvar a Chile y es momento que dejemos de pelear para enfrentar a la izquierda“, añadió finalmente.

Cabe señalar que al anuncia su renuncia, el ahora extitular del Interior señaló que “no estoy dispuesto a que se dañe al Gobierno, hay un ataque para obstaculizar al Gobierno y no quiero que mi persona lo sea, así que le planteé al Presidente mi voluntad de renunciar”.

“Claramente que el propósito no es Víctor Pérez, sino el gobierno de Piñera. Un debate de esta naturaleza es inútil en la Cámara de Diputados, voy a ir al Senado como ciudadano; es más para mí es imposible aceptar que el Presidente esté seis o siete días sin un ministro del Interior y he tomado la decisión de renunciar para que el Gobierno pueda seguir trabajando a favor de los chilenos”, añadió Pérez.

“El Gobierno está enfrentando la pandemia, la crisis económica y requiere no estar preocupado de acusaciones políticas que no tienen ningún sentido y hacerles daño. Por lo tanto, hoy estoy suspendido y he renunciado al Gobierno”, concluyó.