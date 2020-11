Felipe Ward, ministro de Vivienda, defendió a su par de Interior: “Espero que prime la justicia. No hay fundamentos para acusarlo”

Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, conversó este martes con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la acusación constitucional contra su par de Interior, Víctor Pérez. De acuerdo al cronograma, se espera que durante esta mañana la Cámara de Diputados tome conocimiento del documento para su posterior votación.

Sobre este punto, la autoridad ministerial expresó todo su apoyo hacia el jefe de Gabinete. “Creo que va a ser una votación estrecha, espero que prime la justicia. No hay fundamentos para acusar al ministro del Interior, es una persona inocente”, sostuvo.

“Confío en los parlamentarios de Chile. No hay responsabilidades constitucionales del ministro del Interior“, complementó el ex legislador, quien abordó la posibilidad de participar como constituyente. ¿Se proyecta en ese rol? “Es noticia en desarrollo. Estoy muy contento trabajando en el Ministerio, me gustaría acompañar al Presidente hasta el final, pero si hay una decisión distinta, uno tiene que estar disponible para nuevos desafíos”, expresó.

“Se verá en su momento, pero le he manifestado al Presidente la intención de poder seguir acompañándolo hasta que él decida”, cerró Ward.