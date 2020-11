“Una vergüenza que la directora de LyD caiga en esta bajeza”: Felipe Kast y Marcela Cubillos se enfrentan duramente por “oportunismo electoral”

El senador Felipe Kast (Evópoli) y la exministra de Educación Marcela Cubillos protagonizaron una dura discusión por el congelamiento de relaciones de los parlamentarios de Evópoli de La Araucanía con el Gobierno, a raíz de la muerte del carabinero Eugenio Naín en la zona.

Ambos panelistas de “Conectados” en Agricultura se enfrascaron en el debate luego de que Cubillos acusara de oportunismo la actitud de Kast en esta materia. “Lo que tú y otro parlamentarios hicieron este fin de semana (…) a mí me pareció de un oportunismo feroz“, señaló, apuntando que el exministro del Interior Gonzalo Blumel era de su mismo partido y, en ese entonces, no hicieron críticas a su gestión.

“Lo que no me parece es que a dos días de la acusación de Víctor Pérez un partido de Chile Vamos hiciera las declaraciones que tú hiciste este fin de semana, a mí me pareció que era de mucho oportunismo, porque la UDI podría hacer lo mismo cada vez con el ministro Briones, si no estuviera de acuerdo con las ayudas sociales”, cuestionó.

El senador respondió: “A mí me da mucha pena las palabras de Marcela, porque no solo muestra una desconexión con la realidad brutal”, refiriéndose a que han pedido en diversas ocasiones un ministro encargado para la región y no solo ahora. “Mi crítica es al Presidente de la República, que con 3 ministros del Interior no tiene un plan, no hay una estrategia”, dijo.

“Tú dices oportunismo, perdóname que te diga, yo no elijo cuando asesinan a un cabo de 24años“, agregó Kast.

“Yo solo quiero confirmar al escucharte que me parece que es de un oportunismo feroz, que creo que es mucho peor, que estás usando una tragedia para vestir una opinión política que yo creo que en gran parte esta motivada por tratar de recuperar tu voto duro en la Araucanía, el Rechazo fue donde mas votación sacó en la Araucanía”, argumentó la UDI. “Creo que estás usando la muerte del carabinero con un sentido político”, añadió.

Ante esto, el senador se sintió insultado, por lo que le pidió respeto a su contrincante: “De verdad, Marcela, cruzaste una línea que no se hace. Yo jamás te voy a imputar una institucionalidad distinta a la que tú dices. Lo encuentro muy feo, sobre todo porque eres directora de un centro de estudios que se supone que es serio. Fuiste ministra política. Encuentro una vergüenza que la directora de un centro de estudio, Libertad y Desarrollo, caiga en este tipo de bajeza”.

“Felipe, no te victimices, porque uno perfectamente puede tener diferencias respecto a lo que estás planteando”, retrucó Cubillos.

Revisa el momento a continuación: