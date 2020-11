Diputado Celis sobre nuevo ministro Rodrigo Delgado: “No había otra figura que hubiese votado por el Apruebo y que pudiese asumir la cartera de Interior”

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, se refirió a la nominación de Rodrigo Delgado como nuevo ministro del Interior. En este sentido, señaló que “yo creo que la UDI tenía que colocar a un ministro del Interior que hubiese estado por la opción del Apruebo, no tenía otra alternativa”.

En esta misma línea, afirmó que “la única cara o autoridad que a mí a lo menos se me ocurre que reunía aquellos requisitos es el alcalde Delgado, no había ninguna otra figura que hubiese votado por el Apruebo y que pudiese asumir la cartera de Interior, todos los demás eran personeros de Renovación Nacional o de Evópoli y por esto de, entrecomillas, los equilibrios, tenía que llegar alguien que tuviera la sensibilidad de haber representado a ese 80% en el último plebiscito”, sostuvo.

El diputado además se refirió a otros temas, entre ellos, la gestión que ha realizado el general director de Carabineros, Mario Rozas: “Yo espero que el ministro del Interior Delgado, una vez asumido el cargo o incluso antes cuando se le ofreció, le haya pedido al Presidente de la República libertad de acción para poder solicitar o estudiar la opción de pedirle la renuncia al director general de Carabineros, yo creo que en eso hay que darle todo el apoyo a lo que él decida como Ministro del Interior y quiero pedirle a los parlamentarios y personeros de Chile Vamos, que, cualquiera sea la decisión que tome Delgado en relación a Mario Rozas, lo apoyemos, porque en definitiva la única manera de que se despeje en parte este rol que él asume, con esta tremenda responsabilidad, es que él pueda tomar con libertad esta decisión”.

“Yo tengo una opinión muy personal que se la voy a dar a él hoy día, no quiero pautearlo por la prensa pero sí creo que debiese tener la libertad y, por lo menos, manifestársela públicamente para que tome la mejor decisión que él estime conveniente para el país”, declaró Celis.

Finalmente, sobre el proyecto que busca un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, el parlamentario detalló que “el segundo retiro del 10% debe votarse en la Sala de la Cámara la próxima semana y también ser súper claro que las indicaciones que, a lo menos yo he tomado conocimiento, aún no me convencen del todo, creo que son burocráticas, que tramitan mucho el poder solicitar este segundo retiro y también ser súper claro que esta carta que he tomado conocimiento que envió el ministro de Hacienda al Superintendente de Pensiones es una coincidencia muy curiosa que justo haya sido con el ingreso de las indicaciones por parte de RN y la UDI. Yo creo que aquí el Gobierno está participando a través de estas indicaciones sin querer hacerlo de forma directa y presencial”.

“Yo no creo que esté pauteando, creo que está conversando con los diputados de Renovación Nacional, sin que los pautee, sino que está en conocimiento de las indicaciones que presentan y a la vez, solicitando información para ver cuáles son, en definitiva, la cantidad de personas que al retirar este segundo 10%, de verdad lo requieren o lo necesitan y, frente a eso, me parece que es mucho más directo que el Gobierno presente indicaciones a este proyecto de ley, en vez de hacerlo a través de conversaciones, reuniones formales o informales, sin imponer ni pautear, pero de una forma indirecta, cuando él es un co-legislador y lo podría hacer perfectamente por la vía de indicaciones en la Sala y también en Comisiones”, añadió.

“Me parece que es inconstitucional, porque la actual Constitución establece la protección de los datos personales y solamente autoriza cuando la ley así lo establece; y hay dos vías en que uno lo puede consentir, ya sea cuando el titular así lo establece o bien cuando la misma ley lo autoriza, y frente a ese escenario, creo que el ministro de Hacienda se ha equivocado en requerir esa información al Superintendente de Pensiones y espero que la respuesta del Superintendente sea que le niegue porque con fines estadísticos me parece que no procede, sino en términos generales podría haberla solicitado perfectamente pero no en términos tan precisos como los que yo leí en la carta en cuestión”, concluyó.