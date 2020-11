Guido Girardi: “El gobierno debe dar un nuevo y más amplio IFE”

El senador Guido Girardi (PPD) aseguró que el Gobierno debe entregar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que sea “mucho más amplio y accesible”, para así evitar que la gente “recurra a su jubilación”.

Girardi afirmó en el matinal “bienvenidos” de C13 que “el 80% de los chilenos han visto disminuidos sus ingresos, más de dos millones de personas tienen problemas laborales, muchos ya usaron los tres IFE y están quedando sin recursos de nuevo”.

El parlamentario agregó que “la situación es muy compleja y no habrá vacuna hasta, por lo menos, mediados del próximo año, tendremos avances y retrocesos… en estas circunstancias, excepcionalísimas, no queda más que gastar”.

“Chile está en la UCI y no se puede dejar morir a un ser querido por no gastar y no queda otra que endeudarse todo lo que sea necesario. Primero hay que salvarlo y después financiar el tratamiento”, indicó.

El senador PPD sostuvo que “hay falta de sensibilidad, algunas autoridades parecen no entender lo mal que lo están pasando muchos chilenos (…) en la discusión de la Ley de Presupuesto debemos convencer al gobierno de hacer un nuevo IFE, mucho más amplio y fácil de acceder para todos los que lo necesiten”.

Girardi señaló que “la ayuda llegó tarde y la gente ya se la gastó y hay que buscar alternativas para que la gente no deba recurrir a su futura jubilación (…) pero si no hay una ayuda directa y pronto, votaré a favor que las personas puedan retirar un segundo 10% de la AFP”.

“Es muy necesario que la banca -que ha obtenido utilidades millonarias- haga un aporte y postergue los créditos y que disminuyan los vergonzosos intereses de las tarjetas de crédito, porque se están usando para comer”, sentenció.