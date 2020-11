Proceso constituyente: Chahuán invita a ampliar la coalición hacia el centro

Con el objetivo de conseguir una lista potente de candidatos para la futura elección de constituyentes, el senador Francisco Chahuán, inició una serie de conversaciones con distintos liderazgos. Primero fue un diálogo junto con parlamentarios de Renovación Nacional y José Antonio Kast de Republicanos y luego una serie de invitaciones abiertas para que la coalición pueda ampliarse.

Nombres como la ex directora de Sename, Delia del Gatto, el ex diputado DC, Eduardo del Río, Baldemar Higueras o Rodolfo Marcone (Ciudadanos) se han mostrado disponibles a escuchar la propuestas, mientras que la invitación incluso se ha extendido a los ex ministros de la Concertación, de mirada más liberal, como Mariana Aylwin y Eduardo Aninat. Todo con el fin de revitalizar el centro político, con miras al proceso constitucional.

“Esto implica tener un proyecto constituyente plenamente acordado, donde los candidatos suscriban un compromiso de defender las ideas de la libertad y la democracia, alejándose de los populismos de izquierdas y derechas. Ser capaces de tener una lista única con igualdad de condiciones y que sea parte de una nueva arquitectura que debiera tener la coalición de Chile Vamos, donde el centro político tenga la capacidad de gravitar en los proyectos que vienen por delante, es decir que seamos capaces de extenderse desde el centro y tener vocación de mayoría”, explicó Chahuán.

La invitación abierta también se extendió a los integrantes de la Red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, encabezadas por Roberto Sánchez y el ex embajador y ex presidente del Movimiento Humanista Cristiano, Roberto Mayorga.

El senador efectuó un llamado a los liderazgos de centro político, que se puedan sentir huérfanos de la ex Concertación, para ser parte de un proyecto colectivo capaz de representar a los sectores serios y responsables.

“Chile Vamos tiene que ser capaz de interpretar el sentido común, la voluntad de mayoría, la capacidad de diálogo y la capacidad de entenderse, unidad en la diversidad debe ser el corazón de la nueva coalición de Chile Vamos, que busca interpretar, representar a todos aquellos en que creen que el diálogo, las ideas de la libertad y el cuidado de la democracia deben ser el eje fundamental”, agregó Chahuán.

Finalmente, el senador agregó que el proceso constituyente es una oportunidad única para ampliar la coalición hacia el centro.

Agencia Uno