Gabriel Silber (DC) no descarta la acusación constitucional contra Ignacio Briones: “Tenemos a un ministro que se ha puesto en la cornisa de la legalidad”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha estado en la polémica durante los últimos días luego de que se diera a conocer su solicitud a la Superintendencia de Pensiones de los datos de las personas que pidieron el retiro del 10%. De hecho, durante este jueves fue increpado en el centro de Santiago.

Gabriel Silber, diputado de la Democracia Cristiana (DC), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y no descartó una posible acusación constitucional contra la autoridad ministerial. “No me gusta contaminar hablando de una acusación constitucional; pero estamos hablando de un ministro que está violando la Constitución y la ley“, expresó.

“Hemos hecho solicitudes para que (Briones) revoque el decreto, lo modifique en los términos establecidos por la Ley de Protección de Datos”, complementó el parlamentario, quien prosiguió en su argumento. “Tenemos a un ministro que se ha puesto en la cornisa de la legalidad. No nos vamos a inhibir de ninguna herramienta para perseguir su responsabilidad si no recapacita respecto de su actuar, entre ellas la acusación constitucional que es una herramienta que disponemos cuando la autoridad actúa de una manera caprichosa“, dijo.

“No queremos obviamente gatillar dicha acción, pero apelamos al sentido común del ministro Briones. No queremos decir que es el único instrumento”, cerró el legislador.