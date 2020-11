Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de las AFP

Durante esta jornada, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de ley que busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, en el marco de la crisis económica que se derivó a raíz de la pandemia de Covid-19 que se registró en el país.

Cabe señalar que la iniciativa necesitaba 93 votos para aprobarse, lo que se logró con amplio apoyo de parte del oficialismo y de la oposición. En concreto, el proyecto obtuvo 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

Dado esta situación, ahora los parlamentarios procederán a su votación en particular.

✅ APROBADO | Cámara aprueba con 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones el proyecto que establece y regula un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales. #SegundoRetirodel10xciento Se inicia ahora la votación en particular. pic.twitter.com/sxIhiYhx61 — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 10, 2020

Asimismo, la Sala de la Cámara aprobó la iniciativa que busca que las personas con enfermedad terminal puedan retirar sus ahorros previsionales.

Este proyecto fue aprobado por la totalidad de los diputados y diputadas de la Sala, con 150 votos a favor.

✅ APROBADO | Con 150 votos a favor la Cámara aprueba el proyecto que posibilita el retiro de fondos previsionales, tratándose de personas afectadas por una enfermedad terminal. Vuelve a la Comisión de Constitución para su discusión en particular. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 10, 2020

Rechazo del Gobierno al proyecto sobre el segundo retiro del 10%

Cabe señalar que el Gobierno se han mostrado contrario a la idea de permitir un segundo retiro de ahorros privisionales, según lo expuso durante esta jornada el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg.

En la Sala de la Cámara Diputados, el secretario de Estado indicó que “se ha dicho también aquí que hay un Gobierno indolente y yo eso lo tengo que aclararlo. Podremos no estar de acuerdo en que las medidas que ha implementado el Gobierno sean las adecuadas o no, legítimo debate, podremos estar de acuerdo en que son insuficiente, totalmente de acuerdo, ninguna medida lo es, la mejor medida es el empleo”.

“Que no se señale, y no puede quedar establecido que esto se justifica por un Gobierno que no ha dado respuesta, porque no es así, podremos no estar de acuerdo, pero no es así“, añadió Monckeberg.

“Aquí se señala que el IFE no era suficiente, a lo mejor no lo era, a mi cuando me toca asumir el Ministerio de Desarrollo Social habían 1.100.000 familias que habían postulado y habían logrado el IFE, y había 1.200.000 que había postulado y no lo había logrado… qué hicimos después, dos cambios en el IFE en este Congreso, que permite hoy día a más de 3 millones y medio de familias, al rededor de 8 millones de personas, poder recibir un Ingreso Familiar de Emergencia por seis meses, y con mejor monto”, complementó.

En esta misma línea, el ministro consultó: “¿Insuficiente?. Está bien, lo entendemos… y lo simplificamos, porque entendimos que en la pandemia lamentablemente hubo situaciones que hubo que recurrir y entendimos que para la emergencia, había que tener una renta de emergencia y eso fue lo que avanzamos”.

Finalmente señaló que “las personas no pueden seguir esperando una mejor pensión y seguir esperando los años para que eso ocurra, eso es evidente”.