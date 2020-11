Diputado Alessandri y segundo retiro del 10%: “Hoy día se vota una mala política pública”

Este martes en la Sala de la Cámara Baja, se discute el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Frente a esto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) aseguró que votará en contra del proyecto, agregando que “el Gobierno no llegó a tiempo y que la propuesta que hicieron no fue escuchada”.

Para su aprobación se necesitan 93 votos a favor (3/5 de los parlamentarios en ejercicio), aunque el oficialismo insiste en que en realidad debieran ser 103.

“Hoy día se vota una mala política pública. Entendemos la necesidad de las familias, entendemos el apuro, pero este era el último ahorro al que había que echar mano; este era el último chanchito que había que romper”, afirmó Alessandri.

El parlamentario aseguró que “hicimos un llamado claro al Gobierno de Chile para que fuera el Fisco el que hiciera el cheque por el segundo retiro del 10%, para que no quedarán sin pensión 4 millones de personas, para que no sufrieran un recálculo en su pensión otras 2 millones de personas. El Gobierno no llegó a tiempo, el llamado no fue escuchado”.

El legislador sentenció que “votaremos en contra el proyecto del retiro, a pesar que hay una mayoría abrumadora que lo va a aprobar y votaremos a favor todas las indicaciones, algunas ya aprobadas en la comisión, y otras que repondremos en la sala, que tienen como objetivo acotar el universo de los beneficiados por este segundo retiro, y que sean personas que han perdido el trabajo, que han reducido sus ingresos o que han tenido una merma en sus ingresos y necesitan ese dinero ahora”.

Agencia Uno