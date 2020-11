Diputado Castro y quienes opten por un segundo retiro del 10%: “Apuestan por el presente”

“Es casi inevitable que en esta oportunidad la aprobación se dé”, dijo en “La Mañana Interactiva” de Agricultura el diputado Juan Luis Castro (PS) sobre el proyecto de un segundo retiro del 10% de las AFP.

Según él, habían “expectativas de que, tal vez, se prolongara el IFE o el bono de Clase Media, o hubieran nuevas alternativas para paliar la situación económica de la mayoría, que todavía está en situación de déficit económico producto de la pandemia”. Pero como eso no se dio, la iniciativa “tomó mucha fuerza”, incluso en diputados oficialistas.

En cuanto a las indicaciones de RN que buscan poner requisitos para sacar los fondos, Castro señaló que “difícilmente van a tener llegada, porque se trata de dineros propios, no es dinero del Estado”.

Consultado por qué la gente retira su dinero, sabiendo que podrían quedar sin pensiones en el futuro, el parlamentario respondió que las personas “apuestan por el presente. El descrédito del sistema se ha ido cayendo, la gente no tiene expectativa en el sistema previsional, porque sabe que es una mala pensión que paga muy por debajo incluso del salario mínimo, y está apostando por tener en el presente lo que en el futuro sabe que va a ser mucho peor en cuanto a su ingreso posible”.

“Si una persona decide retirar fondos de su cuenta, me parece que es totalmente razonable y es respetable, no es gente que no sepa a lo que va”, dijo. “Esas personas están tomando decisiones a conciencia, esas personas no es que se retiren del sistema AFP, quedaron sin fondo, hoy día es un millón, después del segundo retiro van a ser 4 millones de personas, y esas personas tomaron la decisión correcta, a juicio de ellos, de tener un sistema de pensiones que esperan que va a ser distinto”, agregó.

En cuanto a una acusación constitucional al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como impulsa la diputada Pamela Jiles (PH), Castro se desmarcó de la propuesta. “No es parte de lo que el PS haya discutido”, dijo. “Será una idea de ella respetable pero no es una idea de la oposición”, afirmó.

“Todas estas cosas tiene que haber argumentos, si esto no es un festival de acusaciones tiene que haber razones. Razones había para Víctor Pérez, para Mañalich, y tantos más, cada cosa en su mérito. Aquí no es llegar y proclamar o hablar de que vamos por uno o vamos por otro, como si esto fuera una secuencia de iniciativas“, concluyó.