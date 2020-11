Huenchumilla cuestionó designación de ministro encargado para La Araucanía

El senador Francisco Huenchumilla (DC) desestimó la utilidad del anuncio del Ejecutivo, sobre la designación de un ministro “encargado” para La Araucanía. El parlamentario también urgió sobre la importancia de una “profunda” reforma a Carabineros.

Sobre una posible nueva autoridad en la zona de conflicto, Huenchumilla destacó que “esa receta se ha utilizado otras veces. Ya en el gobierno de la presidenta Bachelet, hubo un encargado de la zona. Aquí hay autoridades legalmente instaladas: está el intendente, él es el representante del presidente (…) No creo que sea una solución que marque un giro en los problemas de La Araucanía. Es un experimento, ya se ha hecho y no creo que tenga futuro”.

“Hay un desaliento en la gente de La Araucanía (…) lo único que tenemos es que pase luego el tiempo, vengan otros candidatos presidenciales, probablemente con lindos programas, con un capítulo dedicado a La Araucanía y a sus problemas, y así seguimos por más de 20 años. Esa es la cruda realidad”, apuntó.

Consultado por la situación “crítica” de La Araucanía, el legislador aseveró que los problemas de la zona “son multifactoriales. Hay un problema histórico de restitución de tierras, hay un problema de seguridad, hay un problema de pobreza, hay un problema de déficit político en los gobiernos, todo eso es verdad”, consideró.

“Tenemos en esta zona algo que no está presente en otras partes de Chile, que es el método de la violencia que algunos sectores utilizan, porque no hay ninguna confianza en el estado (…) pero además hay un problema de ineficiencia de las policías, y específicamente de Carabineros, en los cuales no tenemos efectivamente un sistema de inteligencia, que no es perseguir: la inteligencia en democracia es investigar”, indicó el senador.

“Aquí tenemos pendiente una profunda reforma a Carabineros, porque realmente todos los hechos demuestran, que aquí nunca hay culpables de nada (…) se mató hace poco a un joven carabinero, y la respuesta hasta el momento, ninguna”, lamentó el parlamentario.

Agencia Uno