Senador Kast (Evópoli) y visita del Presidente a La Araucanía: “Espero que se dé una reflexión y una hoja de ruta para un ministro encargado”

Felipe Kast, senador de Evópoli, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la visita que realizaron el Presidente de la República, Sebastián Piñera; y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a la Región de La Araucanía.

“Todos los gobiernos hemos fracasado en un mandato básico que es garantizar Estado de Derecho y poder vivir en paz. Si no tenemos sentido de urgencia en poder nombrar un ministro encargado y no nos tomamos en serio el tema, hemos visto que ya llegamos tarde para personas que ya no están”, sostuvo.

El parlamentario, además, espera que la ida del mandatario acelere el proceso de la designación de una autoridad encargada de la zona. “Espero que en esta visita se de una reflexión y una hoja de ruta para un ministro encargado. Desgraciadamente aquí no hay nadie a cargo. Los fiscales dicen ‘las policías no me dan las pruebas’ y las policías dicen ‘no tenemos los recursos"”, expresó.

“Hay un abandono en la región de La Araucanía que ya no da para más“, cerró el ex precandidato presidencial.