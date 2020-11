Diputado Flores: “El Gobierno perdió conexión con la ciudadanía y sus mismos parlamentarios”

El diputado Iván Flores (DC) advirtió que “el Gobierno pone en riesgo al país si sigue sin escuchar a la ciudadanía y a sus propios parlamentarios”, luego de que se aprobara el segundo retiro del 10% de las AFP en la Cámara Baja.

El parlamentario llamó al Ejecutivo a trabajar en sintonía con el parlamento y buscar soluciones concretas para las demandas ciudadanas.

“Quiero decirle al Presidente que cumpla el mandato de gobernar, pero gobernar para todos con las mismas leyes y con las mismas propuestas que les sirvan a todos”, expresó Flores.

En este contexto, el legislador añadió que “con la votación de ayer, la verdad es que la única conclusión que uno puede sacar es que este barco está perforado por todos lados y con el timón roto, y si el capitán no atina y los marineros no hacen la pega el barco se hunde con todo Chile adentro”.

“Si no damos respuestas al Chile que va a venir post pandemia, con un desastre en términos económicos y además con la incomodidad de mucha gente que no han recibido ayuda, y si el ‘capitán’ no toma el timón del barco corremos el riesgo de que se empiece a desestibar”, agregó.

El diputado DC señaló que “cuando los propios parlamentarios oficialistas están haciendo duras críticas al Gobierno en general, es porque definitivamente se perdió la sintonía con todo el mundo, ya ni siquiera con la oposición y con la ciudadanía, ahora con sus propios parlamentarios lo que es mucho más delicado”.

“Particularmente al ministro de Hacienda, quien ha sido el campeón en desoír lo que la ciudadanía hoy requiere, ha sido el campeón en no asumir lo que el Congreso Nacional le está diciendo y por lo que vemos ahora en la discusión presupuestaria será lo mismo. Si el ministro de Hacienda sigue transitando por camino propio y el director de la Dipres sigue dando manotazos, la verdad es que vamos a tener un problema de marca mayor a la hora de debatir la ley de presupuesto”, complementó.

Finalmente, Flores explicó que “todo esto obliga al Presidente de la República a tomar el timón del barco con todos. Es hora de que escuche sus parlamentarios y a la oposición. Nosotros no hemos sido obstruccionistas, la mayoría de las soluciones -que han sido pocas, escasas e inoportunas- han salido porque la oposición le ha puesto un poco más de contenido y respuesta. El Presidente lo único que tiene que hacer es ponerse a gobernar e incluir y escuchar a todos”.

Agencia Uno