Diputado Santana rechazó el recorte presupuestario denunciado por el CRUCH

El diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana (PS), rechazó el recorte presupuestario denunciado por el Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (CRUCH).

A juicio del parlamentario, “la propuesta del Presupuesto 2021 presentada por el Gobierno es un claro retroceso a las políticas en materia de educación superior de los últimos años”.

“No solo no se incrementa o amplía el universo de la gratuidad -que es lo que estamos pidiendo y buscando-, sino que además se anuncia un recorte de 42 mil millones de pesos para estas instituciones, la mitad de este recorte es a aportes basales“, complementó.

Santana aseguró que “nos parece un enorme descriterio este recorte. La universidades han hecho grandes esfuerzos económicos durante este año para mantener la educación de 400 mil jóvenes y el trabajo de cientos personas”.

“Entendemos que hay recursos limitados pero no esto no puede implicar una reducción de los dineros. En este sentido, quiero advertirle al señor Ministro de Educación que va a contar con nuestros votos si continúa empeñado en bajar estos dineros. No aceptaremos un presupuesto que dañe la Educación Pública Superior”, señaló el legislador.

Sobre este mismo punto, el diputado PS recordó que “las universidades del CRUCH solo este año han hecho un ejercicio de reajuste presupuestario de 204 mil millones para poder mantenerse a flote, no entiendo porque el Ejecutivo quiere dificultades aún más su labor”.

“Esta actitud de la autoridad nos hace pensar que el Gobierno en su ineptitud y su desconexión total con las necesidades de la gente y el país ahora pretende matar la educación superior pública. Aquí los rectores no están pidiendo nada del otro mundo, solo piden que se les mantenga el presupuesto asignado el 2020, lo que ya es una disminución en términos reales de un 2,6%”, concluyó Santana.

Agencia Uno