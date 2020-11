Senador Prohens: “El jueguito de pegarle a los ministros RN debe terminar aquí y ahora”

El presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, hizo un llamado a terminar “de una vez por todas” con el ambiente de críticas internas en Chile Vamos, acerca del rol que tuvo el gobierno en la votación del segundo retiro de pensiones en la Cámara de Diputados.

El senador apuntó principalmente a los reproches de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y a las del diputado y presidente Evópoli, Andrés Molina, quienes apuntaron al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, como supuesto responsable del resultado de esta votación y la de la acusación constitucional contra Víctor Pérez.

Para Prohens, las palabras de van Rysselberghe y Molina “no solo son de una injusticia enorme para con un ministro que ha venido a poner el diálogo y el respeto como valores fundamentales de la coalición, que ha impulsado un nuevo trato real con los partidos, sino que también constituyen un desatino enorme, al demostrar desafección con el gobierno y un interés malsano por sacar algún rédito político personal o corporativo de un momento de crispación en el sector”.

En ese sentido, el timonel de RN señaló que “el jueguito de pegarle a los ministros RN debe terminar aquí y ahora. Es momento de trabajar por la unidad del sector”.

“Nosotros no vamos a permitir que esta situación se extienda en el tiempo ni que se tome como un pasatiempo que no tiene consecuencias. RN es un partido y también un proyecto político. Nuestros ministros, en ese sentido, son nuestros representantes y los vamos a cuidar. La unidad de Chile Vamos es algo que debe protegerse día a día y me parece que es momento de darle un párale a esta situación”, añadió.

Prohens aseguró que “lo más importante ahora es que no sólo demos vuelta la página, sino que saquemos lecciones de todo lo que ocurrió nuevamente en estas semanas como coalición”.

“El ministro Cristián Monckeberg dijo ayer que el gobierno ha puesto atención a lo que han manifestado nuestros parlamentarios en la votación del diez por ciento y eso me parece valiente y valorable. Pero también nos corresponde a nosotros, como parlamentarios de Chile Vamos, que hagamos una evaluación acerca de cómo estamos trabajando y cómo respondemos en bloque frente a los desafíos que nos ha puesto la pandemia, la crisis económica y el desempleo”, complementó.

Prohens sentenció que “somos un partido con ADN clase media. Sabemos muy bien de los dolores, frustraciones y esperanzas que sienten hoy los chilenos y estamos seguros que es un sentimiento compartido por el presidente Sebastián Piñera, que tanto comparte con el partido que fue su casa por 20 años”.

Finalmente, adelantó que en los próximos días llegarán a La Moneda para reunirse con el ministro Monckeberg y entregarle una agenda de prioridades legislativas del partido, “enfocadas en la agenda social, sanitaria, el emprendimiento y el empleo”.

Agencia Uno