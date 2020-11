Senadores de Chile Vamos anuncian su apoyo al proyecto que permitiría un segundo retiro del 10%: ya contaría con el respaldo necesario

Durante esta jornada, cuatro senadores de Chile Vamos anunciaron su respaldo al proyecto que permitiría un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Cabe señalar que la iniciativa impulsada por la diputada Pamela Jiles será discutida en la comisión de Constitución de la Cámara Alta este viernes, donde deberá contar con un quórum de 3/5 de sus integrantes. En específico, el proyecto requiere de 26 votos y con los de la oposición ya tendría 24.

En este contexto, este miércoles dos senadores de Renovación Nacional y dos de la UDI ya anunciaron su apoyo a la iniciativa. Se trata de Juan Castro y Manuel José Ossandón por RN y David Sandoval e Iván Moreira por la UDI, según consignó Emol.

El senador Sandoval señaló que “yo estimo que este segundo retiro va a ser aprobado también en el Senado. Va a contar con nuestro apoyo puesto que creemos que, en definitiva, hay que hacer frente a una realidad. Y lo lamento sinceramente, aquí hay que entender que el Gobierno, que el Estado, va a tener que hacer un esfuerzo muy importante para hacer frente a los efectos de esta pandemia que en materia patrimonial es evidente que está afectando profundamente a mucha gente, no solamente a gente vulnerable, personas de la clase media y también pequeños y medianos emprendedores que con el cierre de sus empresas, de sus negocios, de sus actividades están teniendo una condición muy compleja. Esto será una ayuda, no la que quisiéramos sin duda, pero desgraciadamente no hemos tenido otra alternativa por parte del Ejecutivo”, declaró según informó el citado medio.

Su par de la UDI, Iván Moreira, fue categórico en expresar que “mi respuesta es definitiva: voy a votar a favor el segundo retiro del 10%. Lo hago convencido de que no hay otra alternativa disponible, yo hubiese preferido que todas las energías de mi Gobierno estuviesen dedicadas a buscar soluciones y no que su estrategia de reacción haya sido la no acción. Solo acción para amenazar con el tribunal constitucional, solo presiones, no es bueno que existan gallitos entre el Gobierno y chile vamos en momentos difíciles para el país”.

Por su parte, el senador Ossandón puntualizó que “hoy estamos frente a una urgencia y emergencia. La gente, en su mayoría, no tiene acceso a nuevos ingresos porque está sin trabajo, se redujo su sueldo o porque tiene problemas en su empresa o pyme. Hasta ahora, el Estado no ha logrado aliviar directamente estas urgencias diarias y lamentablemente tendremos que usar la plata que la propia gente tiene ahorrada para sus pensiones”.

“Esto es un fracaso como Estado y frente a esto no puedo más que apoyar el segundo retiro del 10% de los fondos. Después tendremos que trabajar para recuperar esos ahorros, para que no hayan problemas en la previsión futura, pero se necesita ayuda ahora”, sostuvo.

Finalmente, Juan Castro sostuvo que “nuevamente voy a aprobar, y por una razón muy simple: porque el Gobierno no ha estado a la altura de lo que la gente necesita, sobre todo la clase media. Es lamentable que los chilenos tengan que ocupar sus fondos de pensión para salir del paso, pero es más lamentable aún, que no se den soluciones concretas al difícil momento que muchas familias siguen viviendo”.