Ministro Delgado se reunió en el Congreso con Chile Vamos: “El Presidente me ha pedido fortalecer la relación las bancadas”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó este jueves el Congreso para reunirse con los jefe de bancadas de Chile Vamos y afianzar las relaciones entre el Congreso y los diputados oficialistas.

Tras la reunión, el exalcalde señaló “fue una reunión muy franca, muy directa, con mucha información que para mí es muy relevante” y que les ofreció una propuesta de trabajo para tener una mejor comunicación.

“Pude determinar que, efectivamente, pueden haber algunas situaciones que hayan ciertas carencia en cómo poder enfrentar el trabajo diario. Y en ese contexto, lo que el Presidente me ha pedido es fortalecer la relación con las bancadas y poder tramitarles que va a haber una comunicación distinta”, aseguró Delgado.

En cuanto al segundo retiro del 10%, que fue aprobado con votos oficialistas y cuyo respaldo el Gobierno no está de acuerdo, señaló “debemos buscar el equilibrio y la responsabilidad”.

“No podemos seguir pensando que solamente aumentando los 10% proesiavemnte vamos a dar soluciones a las personas mas carencias del país, tenemos que buscar alternativas distintas“, dijo.

“El matiz principal que me ha encargado el Presidente es escuchar a la gente y poder empatizar con sus necesidades, con todos ellos, no solamente los que puedan ir quedando más fondos que puedan retirar, sino que principalmente con aquellas personas que no tienen fondos para retirar, y que tenemos una gran responsabilidad con ellos”, señaló.