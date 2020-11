Senador Araya (IND) y segundo retiro del 10%: “Todos sabemos que no es la mejor solución para salir de la crisis económica y social”

Pedro Araya, senador independiente y miembro de la Comisión de Constitución, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al proyecto que busca el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales y que durante la tarde de este viernes se discutirá en el espacio que conforma.

El parlamentario abordó la iniciativa y reconoció que no es el mejor remedio ante el delicado momento económico producto de la pandemia del coronavirus. “Todos sabemos que no es la mejor solución para salir de la crisis económica y social. Sabemos que es una mala medida, pero tenemos un problema: no podemos pretender enfrentar la pandemia con los mismos criterios que se entregaban las ayudas sociales previo a la pandemia. La pandemia significó un cambio de paradigma“, sostuvo.

“Quedó descubierto al final del día es que Chile no cuenta con un sistema de seguridad social que permita enfrentar este tipo de contingencias“, complementó el político, quien llamó a que la idea no tenga “letra chica” que, a la larga, perjudique a los cotizantes. “El primer retiro sinceró parte de la discusión del sistema previsional. Todos quieren retirar la primera vez. Esto tiene que ser como el primer retiro, sin letra chica, que pueda retirar el que quiera“, expresó.

Sobre la misma, deslizó una crítica hacia la postura que ha tenido el Ejecutivo sobre el proyecto. “El error del Ministerio de Hacienda y del gobierno es no entender lo que está pasando al interior de muchas casas“, cerró.