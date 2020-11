PC ofreció cupo de constituyente a Bombo Fica: “Me agrada la idea. Quiero representar al chileno medio”

La idea de postularse a la Convención Constitucional ha atraído a varios rostros conocidos y uno de ellos es el del humorista Bombo Fica, quien pertenece al Partido Comunista y está siendo sondeado para ser una de sus cartas.

“A mí me agrada la idea, porque siento que es un compromiso personal de decir muchas cosas que uno se las tiene guardadas para poder transmitirla con la seriedad que corresponde. Imagínate crear este nuevo pacto social donde tengamos una Constitución que sería de todos y para todos los chilenos”, expuso en entrevista con La Cuarta.

De hecho, una de las cosas que llaman la atención de su candidatura son sus rutinas porque “esta suerte de denuncia a través de la comedia representó la inconformidad de muchos chilenos. Algunos interpretan que yo podría transmitir muchas de esas inquietudes y derechos ciudadanos en esta nueva Constitución”.

“Me interesa lo que tiene que ver con la entretención, con el arte y con la cultura, porque este es un país que menosprecia el mundo artístico en su real dimensión. El Estado no invierte y tenemos una ministra que se mandó una frase para el bronce… Un país más culto es un país más rico”, dijo.

Respecto a la posibilidad de ir por el PC, señaló que “yo no voy en representación del partido político en sí. Si bien soy miembro, quiero ser lo más transversal posible. Quiero representar al chileno medio, al que sufre con el Transantiago, que tiene problemas con la cuenta de la luz porque le cobran gastos excesivos. Quiero entender desde mi compromiso social, más que del político. Quiero ser empático con todas las realidades que hay porque si no, no vamos a llegar a acuerdos. Los comunistas somos entre el 5 ó 6% del país, por lo que no representamos a todo Chile, pero sí tenemos una lucha representativa”.