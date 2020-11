Allamand: "Sería suicida (...), sería un gravísimo error que Chile se refundara en la nueva Constitución"

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, abordó el Proceso Constituyente y dijo entre otras cosas que no espera la refundación del país con la Nueva Constitución, puesto que “sería suicida que el país renegara de aquellos elementos que, objetivamente, han generado su progreso” y que “estamos conscientes de que hay muchos ojos puestos en Chile”.

En entrevista con el medio español El País, Allamand dijo que “Chile logró encauzar un estallido social que derivó en una fuerte crisis política a través de un procedimiento democrático, institucional, alejado de la violencia”.

“Nuestro proceso constituyente tiene rasgos que lo diferencian de experiencias similares que han tenido lugar en la región. Estamos conscientes de que hay muchos ojos puestos en Chile y creo que vamos a ser capaces de responder a nuestro prestigio de país serio, democrático e institucional”, agregó.

“Es un proceso que estableció una clara diferencia entre la competencia que tiene la convención constituyente y la que le corresponde al Congreso y a los tribunales de Justicia. En otros procesos constituyentes ha habido serios conflictos porque los órganos han invadido atribuciones de otros poderes del Estado, lo que está descartado en el proceso chileno. Adicionalmente, se trata de una convención que funcionará en paralelo con un proceso de renovación de las autoridades políticas y parlamentarias. Se le agrega una norma de extraordinaria importancia: para aprobar el texto constitucional se requerirá de dos tercios de los miembros de la convención, por lo que el proceso constitucional chileno exige un alto consenso político. En consecuencia, se podría concluir que la nueva Constitución chilena debiera alejarse de posiciones extremas”, aseveró.

Respecto a la Convención Constituyente afirmó que “no tengo duda de que la centroderecha va a obtener un resultado claramente muy superior al tercio, por lo que la composición de la futura convención va a generar un equilibrio entre las fuerzas políticas en el país”.

Además fue consultado por su nueva postura tras haber sido una de las voces del Rechazo. Dijo que “al margen de lo que hubiera sido una preferencia personal, existe en Chile un camino trazado por la ciudadanía y me corresponde no tan solo explicarlo, sino contribuir para que el rumbo sea el adecuado y llegue a buen puerto”.

Sobre si esta Constitución significaría refundar Chile, dijo que “siempre he sido escéptico de las refundaciones. Cada vez que en Chile hemos intentado refundaciones el resultado no ha sido particularmente positivo”.

“Chile debe apostar a una cierta continuidad histórica y no renegar de su biografía. Sigo pensando que los últimos 30 años de la historia de Chile han sido los mejores y la evidencia lo demuestra. En consecuencia, sería suicida que el país renegara de aquellos elementos que, objetivamente, han generado su progreso y han sido capaces también de perfilar una imagen internacional positiva. Ciertamente hay un espacio para el ajuste, para la corrección, para avanzar en materias que puedan haberse quedado ciertamente rezagadas, pero sería un gravísimo error que Chile se refundara en la nueva Constitución“, añadió.

“Jamás compartiré la errada visión que algunos pretenden instalar y que indica que la trayectoria de Chile desde la recuperación de la democracia en 1990 fue negativa. El legado de 30 años de democracia en la que ha gobernado alternadamente la centroizquierda y la centroderecha fue objetivamente exitoso en lo político, en lo económico y en lo social. Aunque con falencias, en sus elementos fundamentales debería preservarse”, dijo antes de explicarse.

“Hay que mantener, sin duda, algunos pilares claves del desarrollo económico chileno como el respeto a la propiedad privada, la iniciativa individual, el tratamiento no discriminatorio entre la inversión nacional y la inversión extranjera, que exista un sistema en general de reglas parejas para todos. Sería equivocado, además, cerrar las puertas a que actores privados puedan participar –sujetos a una regulación adecuada– en la provisión de servicios o bienes públicos”, aseveró.

Otro de los temas fue la acción de Carabineros y los Derechos Humanos. “El compromiso de Chile con el respeto a los derechos humanos es total y se expresa, por ejemplo, en el conjunto de protocolos que se han impuesto para la acción de la policía. El control del orden público debe realizarse al amparo de la ley y en Chile no hay espacio alguno para la impunidad frente a abusos o delitos que se cometan en el accionar policial. No hay ningún antecedente serio que pueda llevar a la conclusión de que en el último año ha existido una violación sistemática u organizada en torno a no respetar los derechos de las personas”.