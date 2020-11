Acusación constitucional contra Víctor Pérez sería rechazada: tres senadores de oposición se manifestaron en contra

En el marco de la acusación constitucional que se desarrolla en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, hasta el momento tres senadores de oposición de han mostrado en contra de la acción.

Se trata del senador Felipe Harboe (PPD), quien anunció su voto en contra de la acusación constitucional contra Pérez, siendo una preferencia clave en la tramitación del libelo.

Junto a él, también se mostró en contra de la acción su par demócratacristiano, Francisco Huenchumilla, según dio a entender durante esta jornada: “Tengo la independencia de juicio para ser claro y franco en esta materia (…) No comparto la tesis de los acusadores (…) Con qué moral podría yo sentar en el banquillo de los acusados a Víctor Pérez”, explicó.

Tras esto, señaló que “yo me niego a colgar en la plaza pública a un ministro que estuvo tres meses en el cargo (…). Me resisto a colgar en la plaza pública por los pecadores de centroizquierda que no han pedido perdón (…). Me resisto a colgarlo en la plaza pública por la responsabilidad de carabineros porque todos somos responsables”.

Finalmente, el senador Jaime Quintana (PPD) fue categórico en expresar que “no estoy en condiciones de respaldar esta acusación constitucional”.