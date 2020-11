Sala del Senado rechaza los tres capítulos de la acusación constitucional contra Víctor Pérez

Durante la jornada de este lunes, la Sala del Senado rechazó los tres capítulos de la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez.

El primer capítulo, que indicaba que Pérez habría dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, se rechazó por 22 en contra, 17 a favor y 3 abstenciones.

Capítulo Acusatorio N°1: Rechazado Haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público. Resultado: 17 votos favor, 22 en contra y 3 abstenciones.#AcusacionConstitucional pic.twitter.com/mZtdT3YhAQ — SenadoChile (@Senado_Chile) November 17, 2020

Posteriormente, los senadores procedieron a votar el segundo capítulo -que acusaba al exsecretario de Estado de vulnerar el derecho de igualdad ante la ley- siendo rechazado por 23 votos en contra, 15 votos a favor y 4 abstenciones.

Capítulo Acusatorio N°2: Rechazado Vulnerar el derecho de igualdad ante la ley. Resultado: 15 votos favor, 23 en contra y 4 abstenciones.#AcusacionConstitucional pic.twitter.com/uWZnZj2EmZ — SenadoChile (@Senado_Chile) November 17, 2020

Finalmente, el tercer capítulo de la acusación constitucional contra Víctor Pérez también fue rechazado, el que señalaba que el exministro no habría ejercido el “control jerárquico”.

Capítulo Acusatorio N°3: Rechazado No ejercer el control jerárquico. Resultado: 14 votos favor, 24 en contra y 4 abstenciones. En síntesis, se rechaza la #AcusacionConstitucional contra el exministro Víctor Pérez. Se levanta la sesión. pic.twitter.com/3CWTqiMPDY — SenadoChile (@Senado_Chile) November 17, 2020

Previo a la votación, el extitular de la cartera del Interior decidió defenderse y sostuvo que “este es mi último discurso en la sala del Senado y lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos, mirándolos a los ojos, que soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan, que reitero que no tiene ningún fundamento”.

Sumado a esto, el político repasó su historia en el Senado y detalló los desafíos que tuvo como ministro, comenzando por el Plebiscito del 25 de octubre: “Cuando asumí el día 28 tenía 87 días para construir un plebiscito, como lo definió el Presidente, seguro, participativo y transparente”.

Además, abordó las manifestaciones llevadas a cabo en la capital durante ese período: “Si yo fuese una persona que en el ejercicio de mi cargo discriminaba, favorecía a unos para perjudicar a otros, ¿hubiera sido posible llevar adelante un plebiscito de estas características y en las condiciones en que se llevó? En que todos pudieron expresar solo con las dificultades de las pandemia, pudieron expresar sus opiniones, manifestarse y organizarse”, declaró Pérez.

En relación al paro de camioneros, Pérez acusó que “aquí se ha hablado mucho, gran retórica de los daños que produjo este paro de camioneros, sin ninguna prueba concreta. Sin que nadie haya podido recibir remedios comprobado. Sin que una ambulancia no haya podido pasar y llegar al hospital, no hay ningún dato. Sin que un supermercado no haya podido recibir los alimentos, ni un dato. El 2015 nadie pudo entrar a la Región Metropolitana a lo menos durante 18 horas”.

En cuanto a la gestión de la institución de Carabineros, el exministro señaló que “no hay Gobierno que haya enfrentado este tema, sino este gobierno”, recordando la Operación Huracán en el gobierno anterior.

“Aquí como ministro del Interior, en los 98 días que estuve, ejercí sin ningún ánimo de discriminación, con mucha prudencia, pero también con mucha decisión para impulsar algo considero fundamental, Carabineros de Chile es una institución a mi juicio esencial para el orden democrático del país, pero tiene que estar preparada para ello”, complementó.

Finalmente, sobre la determinación de renunciar a su cargo, Pérez puntualizó en que no fue para evadir “ninguna responsabilidad. Toda mi vida he asumido mis responsabilidades. Por eso me he sometido durante seis veces al escrutinio popular”.

“Mi decisión de renunciar tiene un concepto político, no de cruzar responsabilidades para otro lado”, concluyó.