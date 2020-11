Senador Montes (PS) y acusación constitucional contra exministro Pérez: “Nuestra responsabilidad como Senado es evaluar cada uno de los argumentos, y frente a eso, pronunciarse”

Carlos Montes, senador del Partido Socialista (PS), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, que se votará durante este lunes en el Senado.

“Lo que tiene que hacer el Senado es evaluar la acusación que hizo la Cámara de Diputados y los argumentos que levantó, y sobre eso tener que pronunciarse“, sostuvo.

El parlamentario, además, abordó los dichos de su par Carolina Goic, quien expresó en conversación con La Tercera que la salida del ex jefe de Gabinete “es un factor que debemos ponderar” a la hora de votar. “Cada uno tendrá los argumentos para decir, pero esa es su responsabilidad. Nosotros no podemos decir que lo de la Cámara de Diputados no tiene fundamentos; nuestra responsabilidad como Senado es evaluar cada uno de los argumentos y frente a esto pronunciarse“, manifestó.

Respecto a su postura, el legislador socialista reveló que tiene claro lo que votará. “En lo fundamental sí, pero estoy con algunos detalles todavía. En lo fundamental sí quiero oír los argumentos de la otra parte”, cerró.