Víctor Pérez previo a la votación de acusación constitucional en su contra: “Soy absolutamente inocente”

Víctor Pérez decidió intervenir él mismo en la sala del Senado para defenderse, antes de la sesión que determinará su futuro político, y que comenzará a las 16:00 horas. Si es aprobada la acusación constitucional en su contra (se necesitan 22 votos), el renunciado ministro del Interior, no podrá ejercer ningún cargo público durante 5 años.

“Este es mi último discurso en la sala del Senado y lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos, mirándolos a los ojos, que soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan, que reitero que no tiene ningún fundamento”, dijo el político de la UDI.

Junto con repasar un poco su historia en el Senado, el exministro relató su desafíos que tuvo como ministro, partiendo por el Plebiscito del 25 de octubre. “Cuando asumí el día 28 tenía 87 días para construir un plebiscito, como lo definió el Presidente, seguro, participativo y transparente”, repasó.

Destacando que fue un proceso sin mayores inconvenientes, abordó las manifestaciones en este tiempo. “Si yo fuese una persona que en el ejercicio de mi cargo discriminaba, favorecía a unos para perjudicar a otros, ¿hubiera sido posible llevar adelante un plebiscito de estas características y en las condiciones en que se llevó? En que todos pudieron expresar solo con las dificultades de las pandemia, pudieron expresar sus opiniones, manifestarse y organizarse”, expresó.

Con respecto al paro de camioneros, la exautoridad acusó que “aquí se ha hablado mucho, gran retórica de los daños que produjo este paro de camioneros, sin ninguna prueba concreta. Sin que nadie haya podido recibir remedios comprobado. Sin que una ambulancia no haya podido pasar y llegar al hospital, no hay ningún dato. Sin que un supermercado no haya podido recibir los alimentos, ni un dato. El 2015 nadie pudo entrar a la Región Metropolitana a lo menos durante 18 horas”.

Frente a la conducción de Carabineros, Pérez dijo que “no hay gobierno que haya enfrentado este tema, sino este gobierno”, recordando la Operación Huracán en el gobierno anterior. “Ningún sancionado, ninguno. Ni un sumario. Absolutamente nada”, aseguró Pérez.

“Aquí como ministro del Interior, en los 98 días que estuve, ejercí sin ningún ánimo de discriminación, con mucha prudencia, pero también con mucha decisión para impulsar algo considero fundamental, Carabineros de Chile es una institución a mi juicio esencial para el orden democrático del país, pero tiene que estar preparada para ello”, agregó.

Por último, ante su decisión de renunciar afirmó que no fue para evadir “ninguna responsabilidad. Toda mi vida he asumido mis responsabilidades. Por eso me he sometido durante seis veces al escrutinio popular”.

“Mi decisión de renunciar tiene un concepto político, no de cruzar responsabilidades para otro lado”, cerró, argumentando que un Gobierno no podía pasar más de diez días sin un nombre en dicho cargo.