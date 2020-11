Fuad Chahín (DC) criticó idea de Camila Vallejo (PC): “Me parece una falta de seriedad con el país”

Durante la tarde del lunes la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, elaboró un proyecto de ley que será presentado en el Congreso Nacional y que busca permitir que los integrantes de la próxima Convención Constitucional decida mantener o cambiar el quórum de los 2/3 para aprobar o rechazar ideas que tendrá la nueva Constitución.

La iniciativa de la parlamentaria difiere del acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019 y tiene el apoyo de Alejandra Sepúlveda (FRVS), Camila Rojas (Comunes), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD) y Pamela Jiles (PH).

Eso sí, el planteamiento de la legisladora ha generado críticas al interior de la oposición. Así al menos lo planteó Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Puede que me falte creatividad, pero lo que no me falta es seriedad y responsabilidad con el país; y ese es el problema de los diputados que firmaron esta moción. Cuando se pretenden cambiar estas normas sustantivas ya estando zanjadas, me parece una falta de seriedad con el país. Ellos quieren que fracase esto, no lo podemos aceptar“, sostuvo.

“Hay sectores que no quieren que esto funcione“, complementó el ex diputado.