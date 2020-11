Chahín (DC) y rechazo de la acusación constitucional contra ex ministro Pérez: “El Senado falló como jurado y uno tiene que respetar esa decisión”

Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al rechazo en el Senado de la acusación constitucional del ex ministro del Interior, Víctor Pérez.

“Las acusaciones constitucionales son una herramienta que no hay que demonizar ni hacer un uso abusivo. Tenemos un Senado que ejerció sus facultades, fue muy relevante que el ministro ya no esté en el cargo. Cuando el ministro (Pérez) renuncia, se debilitan este tipo de acusaciones“, sostuvo.

De todas maneras, el ex diputado deslizó una crítica a la Cámara Alta por el veredicto tomado hacia el ex Jefe de Gabinete. “El Senado falló como jurado y uno tiene que respetar esa decisión. No merece mayor comentario“, dijo.

“No soy partidario de evaluar las acusaciones por su número, tienen que ser por su fundamento. Si algunas no se han aprobado es porque no tienen suficiente fundamento”, complementó el líder de la Falange.